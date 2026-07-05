В Москве прогнозируют облачность и до 22 градусов тепла

Облачность, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до плюс 22 градусов ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем температура воздуха в городе составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 14 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градусов, местами ожидается сильный дождь, гроза. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.