В Москве отменили введенный из-за жары оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень погодной опасности, вводившийся в Москве накануне из-за сильной жары, отменен. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Оранжевый уровень, связанный с сильной жарой, прекратил свое действие", - сказал собеседник агентства, напомнив, что этот уровень предупреждал об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Между тем продолжает свое действие в столичном регионе желтый погодный уровень, связанный с высокой пожарной опасностью - он введен до вечера пятницы, 3 июля.

Ранее сообщалось, что воздух в Москве прогревался в течение дня до плюс 31,5 градуса - такую температуру зафиксировала метеостанция возле гостиницы "Балчуг" в самом центре столицы. При этом на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, столбики термометров превысили отметку в плюс 30 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, за все лето это второй случай с 30-градусным значением.

"Очевидно, что сегодня по итогам дня показатель максимального термометра будет выше, а значит текущий день стал самым жарким в этом сезоне", - отмечал он в Telegram-канале.

Предстоящей ночью в столице и по области синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу, а температура воздуха может составить до плюс 20 градусов. Днем в пятницу в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье - местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов в Подмосковье.