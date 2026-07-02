В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе.
Причиной стала сильная гроза, которую спрогнозировали на 3 июля. Она начнется ночью, поэтому период предупреждения будет действовать до шести утра.
При этом в Подмосковье вероятность непогоды сохранится до 21:00. На этот же временной срок распространяется период предупреждения в связи с высокой пожарной опасностью.
Синоптик: в июле в Москве и Подмосковье будет погодная чехарда
Ранее в Москве наступил самый жаркий день лета.