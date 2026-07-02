В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе.

Причиной стала сильная гроза, которую спрогнозировали на 3 июля. Она начнется ночью, поэтому период предупреждения будет действовать до шести утра.

При этом в Подмосковье вероятность непогоды сохранится до 21:00. На этот же временной срок распространяется период предупреждения в связи с высокой пожарной опасностью.

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