В Москве за 15 лет нашли более 140 тысяч археологических артефактов

В Москве за последние 15 лет археологи обнаружили более 140 тыс. артефактов. Среди находок — предметы от эпохи неолита до более поздних исторических периодов.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на департамент культурного наследия города.

В ведомстве отметили, что территория современной столицы была заселена около 6 тыс. лет назад. Это подтверждают, в частности, находки в районе Гоголевского бульвара: фрагменты ямочно-гребенчатой керамики IV тысячелетия до нашей эры и кремневое орудие того же периода.

В 2025 году в Романовом переулке археологи нашли печать времён правления Ивана III. По данным департамента, это первая великокняжеская печать, обнаруженная в Москве, и последняя из периода свинцовых.

Среди московских находок также есть украшения, предметы одежды и быта. В 2021 году только на Ильинке нашли более 2 тыс. артефактов, включая фрагменты стеклянных браслетов XII—XIV веков, бусины, перстни, нательные кресты и костяные гребни.

Ранее сообщалось, что в Сибири нашли наскальный рисунок возрастом не менее 4000 лет.