В Московском регионе ожидаются грозы и дожди с 4 по 6 июля

Дожди с грозами и усилением ветра принесет в конце недели в Москву и Подмосковье волновой циклон, который будет перемещаться через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 4 по 6 июля через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток будет перемещаться волновой циклон. В большинстве регионов ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами 15-18 м/с", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сильный дождь с грозой ожидается на юге и юго-востоке Подмосковья в ночь на субботу, на востоке региона - днем и в субботу, и в воскресенье.

"При грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Что же касается других регионов Центральной России, то в субботу на юге, в воскресенье на востоке, а в понедельник, 6 июля, на северо-востоке ожидаются сильные дожди и грозы, в отдельных районах - ливни, град и усиление ветра в порывах до 15-18 м/с, на юге - до 20 м/с.

Предстоящей ночью в столице и по области синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха - до 20 градусов. Днем в пятницу, 3 июля, в Москве должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье - местами кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 26-28 градусов в столице и от плюс 25 до плюс 30 градусов - в Подмосковье.