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В Москве около половины театров завершили сезон

ТАСС

Почти половина из 62 театров Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин.

В Москве около половины театров завершили сезон
© РИА Новости
"Почти половина наших театров уже завершила сезон. Последние спектакли отыграли 25 из 62 подведомственных нам учреждений. Это считая только те, где есть традиция уходить на каникулы. А так принято не везде. В "Уголке дедушки Дурова" и театре "Практика", например, один сезон традиционно перетекает в следующий", - сказал Фурсин.

В своем Telegram-канале он уточнил, что последними по традиции на каникулы уходят Театр Моссовета и Московский театральный центр "Вишневый сад", это произойдет в конце лета, когда первые театры уже будут открывать новый сезон. "А мы, пользуясь отсутствием в зданиях сотрудников и зрителей, обновляем их к старту сезона: прямо сейчас ведем текущий и капитальный ремонт на девяти объектах", - добавил руководитель департамента.