В Москве около половины театров завершили сезон

Почти половина из 62 театров Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин.

"Почти половина наших театров уже завершила сезон. Последние спектакли отыграли 25 из 62 подведомственных нам учреждений. Это считая только те, где есть традиция уходить на каникулы. А так принято не везде. В "Уголке дедушки Дурова" и театре "Практика", например, один сезон традиционно перетекает в следующий", - сказал Фурсин.

В своем Telegram-канале он уточнил, что последними по традиции на каникулы уходят Театр Моссовета и Московский театральный центр "Вишневый сад", это произойдет в конце лета, когда первые театры уже будут открывать новый сезон. "А мы, пользуясь отсутствием в зданиях сотрудников и зрителей, обновляем их к старту сезона: прямо сейчас ведем текущий и капитальный ремонт на девяти объектах", - добавил руководитель департамента.