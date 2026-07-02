Сергей Собянин рассказал о новых названиях улиц в Рублево-Архангельском

В квартале «СберСити», которые строят на территории микрорайона Рублево-Архангельское, появятся улицы, названные в честь владельцев усадьбы Архангельское, князей Голицыных и Юсуповых, одного из архитекторов ее дворца Осипа Бове, а также дворцово-паркового ансамбля Петергофа. Об этом в четверг, 2 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Кроме того, в районе появятся улицы, названные в честь российских финансистов Александра фон Штиглица и Егора Канкрина. Они будут расположены от пересечения с Проектируемым проездом № 7127 до пересечения с Проектируемым проездом № 7107, а также от пересечения с Проектируемым проездом № 7107 до перекрестка с Проектируемыми проездами № 7118 и 7127.

— Проект комплексного развития Рублево-Архангельского охватывает площадь больше 460 гектаров. В планах — строительство порядка пяти миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, социальную инфраструктуру и офисы, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

29 июня Сергей Собянин заявил, что станция «СберСити», которая строится в рамках Рублево-Архангельской линии метро, будет оформлена в уникальном стиле архитектурной бионики. Он уточнил, что концепция оформления основана на гармоничном сочетании технологий и форм, вдохновленных живой природой.