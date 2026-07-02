Синоптик Шувалов: 2 июля будет одним из самых жарких дней лета в Москве

Сегодняшний день на грани того, чтобы считаться самым жарким в Москве этим летом, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодняшний день будет одним из самых жарких за лето. Будет +30 °C. Но это максимум того, что стоит ожидать. И это очень короткий всплеск тепла. Ничего похожего на западноевропейскую жару», — поделился он.

При этом с завтрашнего дня температура начнёт понижаться, продолжил синоптик.

«А в субботу придут дожди и температура понизится до +21...+23 °C. В воскресенье уже будет около +20 °C, и есть вероятность того, что выпадет треть месячной нормы осадков», — отметил он.

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