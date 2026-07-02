Москвичей предупредили о резком изменении погоды

С 4 по 6 июля погода в Москве резко ухудшится. О внезапном изменении погоды к выходным предупредили жителей столицы синоптики Гидрометцентра России, передает «Интерфакс».

Метеорологи ожидают дождь, грозу, град и усиление ветра. Это связано с волновым циклоном, который будет перемещаться с юго-запада на северо-восток через Центральный федеральный округ (ЦФО). «В большинстве областей ожидаются дожди, местами грозы, град, усиление ветра с порывами 15-18 метров в секунду», — спрогнозировали в Гидрометцентре.

В субботу, 4 июля, погода ухудшится в южной части ЦФО, 5 июля похолодание достигнет восточной части округа, а 6 июля затронет регионы на северо-востоке.

В субботу на юг и юго-восток Московской области обрушится сильный дождь с грозой, а в воскресенье, 5 июля, непогода сместится в восточную половину региона. Воздух при этом прогреется до плюс 21-23 градусов Цельсия.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие дни в Москве выпадет половина месячной нормы осадков.