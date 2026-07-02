Собянин: Завершается реконструкция двух зданий школы «Южное Измайлово»

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 2 июля, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал об уникальной операции, выполненной московскими врачами, о реконструкции школы на Челябинской улице и о новых названиях улиц в Рублево-Архангельском. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Уникальная операция, выполненная московскими врачами

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Операция проходила в гибридной операционной и проводилась несколькими специалистами, включая нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. Врачи смогли полностью выключить сложную аневризму из кровотока, что не только предотвратило кровоизлияние, но и сохранило зрение пациентки.

Реконструкция школы на Челябинской улице

Реконструкция двух зданий школы «Южное Измайлово» близится к завершению. В здании по адресу улица Челябинская, дом 9, готовят универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для мероприятий и занятий в больших и малых группах, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, а также медиатеку, спортивный, гимнастический и обеденный залы.

Новые названия улиц в Рублево-Архангельском

В квартале «СберСити», который строят на территории микрорайона Рублево-Архангельское, появятся улицы, названные в честь владельцев усадьбы Архангельское, князей Голицыных и Юсуповых, одного из архитекторов ее дворца Осипа Бове, а также дворцово-паркового ансамбля Петергофа.