На станции «Курьяново» Бирюлевской линии метро готова треть ограждающих конструкций

На будущей станции «Курьяново» строящейся Бирюлевской линии метро началось устройство котлована и ведется установка ограждающих конструкций. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Станция “Курьяново” входит в состав первого участка Бирюлевской линии. На ее стройплощадке идет устройство ограждающих конструкций будущего котлована для дальнейшей разработки грунта. Уже залито свыше 11 тысяч кубометров из около 33 тысяч кубометров бетона, что составляет треть общего объема. По мере готовности ограждений начнутся земляные работы — строителям предстоит изъять свыше 200 тысяч кубометров грунта. Сейчас готовность станции составляет три процента», — отметил Владимир Ефимов.

Новая станция «Курьяново» будет построена между Батюнинским проездом и Проектируемым проездом № 5112. Все работы планируется завершить в 2028 году.

На станции «Москворечье» началась подготовка к основным строительным работам. Специалисты приступили к установке форшахты для монтажа ограждающих конструкций, пройдено уже 100 метров. На «Лебедянской» и «Липецкой» также ведется подготовительный этап: продолжают выносить электрокабель и перекладывать трубопроводы в зоне строительства.

В составе Бирюлевской линии длиной более 22 километров будет 10 станций с пересадками на Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, Московское центральное кольцо и поезда Павелецкого направления Московской железной дороги. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро, а также сообщил о начале строительства станции метро «Южный порт».

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. С 2011 года при участии холдинга в столице построено и реконструировано 84 станции, введено в эксплуатацию свыше 180 километров линий и 14 электродепо.