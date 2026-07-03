Медведей в Московском зоопарке накормили мороженым с вареньем и рыбой

Медведей в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге в жару накормили необычным мороженым. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Акулова в мессенджере Макс.

В деликатес для хищников положили все их любимые ингредиенты: свежие овощи, сочные фрукты, клубничное варенье. Также киперы сделали особое лакомство - мороженое с рыбой.

Акулова пояснила, что такие угощения — не просто развлечение, а важная часть заботы о животных: они помогают пережить жару. Кроме того, лакомства ставят таким способом, чтобы медведи смогли их достать лишь после физической нагрузки.

Ранее в Московском зоопарке рассказали, как помогают зверям перенести жару. У белых медведей, капибар, бурого медведя, гималайских медведей есть бассейны с проточной водой, в одном из вольеров с белыми медведями работает снеговая пушка, а в вольерах с некоторыми другими видами работают оросительные системы и кондиционеры. Например, активно орошаются вольеры больших панд, волков, гималайских медведей, жирафа и зебр.