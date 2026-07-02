Музей анимации открылся на киностудии «Союзмультфильм» в Москве

Киностудия «Союзмультфильм», отмечающая в этом году свое 90-летие, представила новый интерактивный Музей анимации в Москве на улице Академика Королева.

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Пространство, разработанное архитектурным бюро Planet9, позволяет посетителям пройти путь создания мультфильма — от зарождения идеи и разработки персонажей до финального монтажа.

Председатель Совета директоров студии Юлиана Слащева подчеркнула, что главная цель проекта — сделать процесс анимации осязаемым для зрителей.

— На базе киностудии «Союзмультфильм», которая также является популярным экскурсионным объектом, мы создали современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом — ее можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм, — отметила Слащева.

Экспозиция продумана до мелочей: для детей предусмотрены игровые элементы и удобная навигация, а для взрослых подготовлен глубокий исторический блок с редкими фактами и подробностями производственных технологий студии.

«Союзмультфильм» был основан в 1936 году. Уже в 2004 году студия стала федеральным государственным унитарным предприятием, а в 2017 году «Союзмультфильм» переехал в новое здание. Президент России Владимир Путин поручил создать на базе студии анимационный технопарк «Дом российской анимации».