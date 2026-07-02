В Москве за 3 дня выпадет половина месячной нормы осадков

В Москве за три дня может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом 2 июля предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

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По данным эксперта, в период с субботы по понедельник (4 — 6 июля) в столице ожидаются сильные дожди: за трое суток суммарное количество осадков может достигнуть 43 миллиметров. Речь идет о примерно четырех ведрах воды на квадратный метр, что составляет около половины месячной нормы июля.

Синоптик также отметил прогноз похолодания: в сумерках температура опустится до +14…+17 °C, а днем столбики термометров поднимутся лишь до +19…+22 °C.

Ранее во второй половине июня Москву накрыли дожди, которые прекратились 28 числа первого месяца лета. Столбики термометров повысились до +23…+25 градусов.