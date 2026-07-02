Москвичей предупредили о самом жарком дне с начала лета

Четверг, 2 июля, окажется самым жарким днем с начала лета в Москве. Об этом гостей и жителей столицы предупредила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

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По словам синоптика, сегодня в Москве ожидается от плюс 17 до плюс 31 градуса жары, по области — от плюс 15 до плюс 31. При этом осадки не прогнозируются.

«Температура воздуха будет выше климатической нормы почти на пять градусов», — добавила Позднякова.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что температура воздуха в Москве не поднимется до 32 градусов, поэтому рекорд жары, установленный в 1898 году, побит не будет.