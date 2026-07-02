Шесть зон отдыха в Москве остаются пригодными для купания

В Москве для купания доступны шесть зон отдыха, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«Из открывшихся в начале купального сезона девять зон отдыха по состоянию на 2 июля 2026 года функционируют шесть зон с купанием: озеро Белое (ВАО); Путяевский пруд №1 (ВАО); Школьное озеро (ЗелАО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Пионерский пруд (ЦАО). В указанных зонах качество воды соответствует санитарным требованиям», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зонах отдыха «Большой городской пруд» (ЗелАО, Зеленоград, Озерная аллея, д. 8), «Пляж «Динамо» (САО, участок Москвы-реки) и «Тропарево» (ЮЗАО, ул. Академика Виноградова, д. 12) качество воды ухудшилось, в связи с чем купание в настоящее время не рекомендуется.

«Указанные территории временно используются как зоны отдыха без купания – для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. После получения удовлетворительных результатов исследований купание будет разрешено, информация оперативно будет размещена на сайте управления», – пояснили в ведомстве.

Кроем того, зона отдыха «Левобережье» (САО) функционирует как зона отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды и песка. Здесь установлены соответствующие знаки.

«Закрыты на реконструкцию три зоны отдыха с купанием: «Мещерское» (ЗАО), озеро Черное (ЗелАО), Головинские пруды (САО)», – заключили в Роспотребнадзоре.