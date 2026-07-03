Стало известно о самой теплой ночи в Москве за лето

Прошедшей ночью в Москве минимальная температура на ВДНХ составила плюс 19,1 градуса. Об этом написала в канале в «Максе» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой теплой с начала лета. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 19,1 градуса, что выше нормы почти на 5 градусов. В Кашире минимальная температура воздуха составила 20 градусов», — говорится в сообщении синоптика.

Однако о том, что это была «тропическая» ночь, говорить не приходится, подметила Позднякова — в тропиках ночная температура воздуха начинается от 23 градусов. Самая теплая ночь 3 июля, которую можно было назвать почти тропической, была в 2024 году: тогда на ВДНХ минимальная температура составила 22,5 градуса.

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