На БКЛ установят систему контроля падения на пути для беспилотного движения поездов

Система контроля падения на пути для беспилотного движения поездов заработает на всей Большой кольцевой линии (БКЛ) в ближайшие четыре года. Уже сегодня ее тестируют на станции «Печатники».

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«Система контроля падения на пути — это базовый элемент безопасного беспилотного движения. Она позволяет обнаружить предметы на путях и оперативно принять меры, а также предупредить пассажиров при приближении к краю платформы. Технологию создали сотрудники Центра исследования и разработки беспилотного транспорта Московского метрополитена. К 2030 году она заработает на всех 29 станциях Большой кольцевой линии. По поручению Сергея Собянина мы продолжим развивать беспилотные технологии и повышать качество поездок», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Над путями устанавливают видеокамеру, лидар и специальную сенсорную систему. Они распознают пространство и фиксируют попадание любых объектов на рельсы всего за секунду.

Автоматика мгновенно передает информацию по защищенному каналу системам поезда и в диспетчерский центр. При получении сигнала состав остановится перед препятствием, а на место будут вызваны соответствующие службы метрополитена.