Более 140 тыс. археологических артефактов обнаружено в Москве за 15 лет

В Москве за последние 15 лет было обнаружено более 140 тыс. археологических артефактов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

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«Орудия охотников-собирателей, остатки поселений славян, древние крепостные стены, мостовые, различные постройки, предметы быта – Москва, город с многовековой историей, хранит в своих недрах много секретов. Археологические находки становятся своеобразными порталами в прошлое: благодаря им мы детальнее и подробнее узнаем, какой была жизнь наших предков. За последние 15 лет в столице обнаружили более 140 тыс. артефактов», – говорится в сообщении.

Так, в 2019 году археологи извлекли фрагменты древнего керамического сосуда или вазы. Около десятка небольших черепков ямочно-гребенчатой керамики датируются IV тысячелетием до нашей эры.

Кроме того, на Берсеневской набережной в 2017 году впервые обнаружили старинную «корпоративную» печать. Она принадлежала заведению «Вытегорский кабак». Артефакт отлит из сплава меди и олова в XV–XVIII веках.

«В 2015 году в историческом районе Зарядье при исследовании остатков бревенчатых подклетов усадьбы конца XVI – первой половины XVII века археологи нашли кувшин, флягу и кубышку, наполненные серебром. Всего было спрятано около 43 тыс. монет весом более 20 кг. Общий номинал представлял собой значительную сумму – 380 руб., что сопоставимо с жалованием стрелецкого полковника за 7–10 лет службы», – добавили в пресс-службе.

В июне в Москве начался летний археологический сезон, и ученые уже находят новые древности. В настоящее время исследования проводятся на 30 городских площадках, например в Китайгородском проезде, на ул. Бауманская, ул. Дербеневская, ул. Садовническая, ул. Академика Туполева, Кутузовском проспекте, в музее-заповеднике «Коломенское» и на других территориях. Всего же за год раскопки проведут более чем по 100 адресам.