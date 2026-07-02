В Москве 11 июля пройдет парад ретротрамваев

Парад ретротрамваев состоится в центре Москвы 11 июля, в нем примут участие 18 исторических единиц рельсового транспорта, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

"В День московского транспорта мы вновь проведем масштабный парад ретротранспорта. По столичным улицам проедут 18 трамваев разных поколений и ретроавтомобили. Приглашаю москвичей и гостей города посетить Чистопрудный бульвар 11 июля и своими глазами увидеть многолетнюю историю развития столичного трамвая", - приводятся в канале слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Маршрут парада пройдет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара. Колонна стартует в 11:30 от станции метро "Новокузнецкая". С 12:00 до 18:00 на Чистопрудном бульваре пройдет выставка этого транспорта. Для гостей будут организованы историческое зоны в духе 1930-х годов, детские площадки, мастер-классы, игры и угощения.