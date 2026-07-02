Москвичи назвали любимые породы собак

Москвичи предпочитают в основном некрупные и декоративные породы собак, с которыми комфортно жить в квартире. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Среди домашних питомцев чаще всего встречаются метисы и беспородные собаки. Лидерами рейтинга породистых животных являются йоркширский терьер, чихуахуа и джек-рассел-терьер.

Другие распространенные породы — немецкий шпиц, бигль, мопс, такса, лабрадор и немецкая овчарка.

«Самая популярная кличка питомца у пользователей портала mos.ru — Боня. В число лидеров, набравших более тысячи упоминаний, также попали Арчи, Джесси, Буся, Ричард, Микки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что москвичи часто не ограничиваются одним питомцем, и держат дома и кошку, и собаку.

Ранее москвичам перечислили необходимые для знания собакой команды. Подчеркивается, что необходимо с самого раннего возраста приучать питомца хотя бы к базовым командам.