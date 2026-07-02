В Москве и Подмосковье в выходные ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром

Сильные дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в предстоящие выходные дни в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"В выходные характер погоды существенно изменится: пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром, а значения средней суточной температуры при северо-западных ветрах понизятся до нормы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что изменение характера погоды будет следствием перестройки атмосферных процессов, а именно - постепенного опускания к югу фронтальной зоны и распространения тропосферной ложбины с северо-запада. Все это, как поясняют синоптики, станет причиной проникновения в среднюю полосу прохладных и неустойчивых воздушных масс.

Согласно прогнозам, в субботу, 4 июля, на фоне облачности с прояснениями ночью местами ожидается кратковременный дождь, на юге Подмосковья - сильный, а также местами гроза. Днем - тоже с осадками, в том числе грозой, порывы ветра при которой могут усиливаться до 15 м/ с. Воздух прогреется ночью до плюс 15-17 градусов, в центре Москвы - до плюс 20 градусов. Днем столбики термометров должны показать в Москве до плюс 23 градусов, по области - до плюс 25 градусов.

В воскресенье, 5 июля, по данным Гидрометцентра РФ, ночью и днем также прогнозируется дождь, местами по области сильный, и гроза. В Москве ожидается до плюс 17 градусов, днем - не более 22 градусов выше нуля.