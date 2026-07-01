На подлете к Москве сбили седьмой беспилотник

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава города.

Утром 1 июля Собянин сообщал о шести сбитых беспилотниках.

Несколькими часами ранее временные ограничения ввели в аэропорту Жуковский. В Росавиации отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 30 июня мэр Москвы несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к российской столице. К утру дежурные средства противовоздушной обороны сбили 61 дрон. По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.