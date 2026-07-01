Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 июля, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города сообщил, что московские сервисы на базе искусственного интеллекта начинают внедрять в регионах России, отметил, что в Филимонковском районе 1 сентября откроется новое здание школы искусств, а также рассказал об обновлении жилищного фонда в ТиНАО. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский ИИ в регионах

Московские сервисы на базе искусственного интеллекта, применяемые в градостроительной сфере, начинают внедрять в регионах России. По словам мэра, ИИ-технологии уже доказали свою эффективность в столице. Они позволяют вдвое быстрее проверять строительную документацию, с точностью до 90 процентов определять готовность объектов и всего за несколько часов создавать планировки жилых домов.

Школа искусств в ТиНАО

За счет бюджетных средств было возведено новое здание школы искусств в Филимонковском районе, которое заменит старое помещение при общеобразовательной школе. С 1 сентября ученики смогут заниматься в современном и просторном комплексе. Имеющая более чем полувековую историю Детская школа искусств города Московского более чем с тысячей выпускников, включая известных артистов и художников, переедет в новый комфортный комплекс на улице Никитина.

Обновление жилого фонда в ТиНАО

В ТиНАО большое внимание уделяется обновлению жилищного фонда. Программа реновации здесь идет согласно установленным планам. Москвичи своевременно переезжают в новые дома. Также в одноименном поселке Краснопахорского района появился культурно-досуговый центр «Шишкин лес». Центр возводили в рамках адресной инвестиционной программы города.

Льготный статус технопарка «Модуль»

Льготный статус технопарку «Модуль» продлили на 10 лет. Он позволяет получать различные льготы, в том числе налоговые. Кроме того, можно снизить ставку арендной платы за землю. «Модуль» специализируется на микроэлектронном дизайне и аэрокосмических технологиях. На площадке размещаются девять компаний-резидентов, а также Центр коллективного пользования Минпромторга России.