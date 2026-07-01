Собянин продлил на 10 лет статус технопарка для площадки «Модуль»

Статус технопарка для площадки «Модуль» продлен на 10 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Продлили на 10 лет статус технопарка для площадки «Модуль». Он позволяет получать различные льготы, в том числе налоговые. Кроме того, можно снизить ставку арендной платы за землю. «Модуль» специализируется на микроэлектронном дизайне и аэрокосмических технологиях. На площадке размещаются девять компаний-резидентов, а также центр коллективного пользования Минпромторга России», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что в планах – модернизация инфраструктуры технопарка.

«Будут созданы оптимальные условия для масштабирования инновационных проектов, развития технологий искусственного интеллекта и прорывных научных разработок», – пояснил Собянин.

Он добавил, что в Москве уже функционирует 53 технопарка, где работает больше 2,4 тыс. компаний.