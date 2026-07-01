В Москве решили необычным способом бороться с выгулом собак

На северо-западе Москвы решили необычным способом бороться с выгулом собак. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

На снимках, сделанных возле дома на улице Генерала Белобородова, 27, можно увидеть, что на бордюре появилась табличка «выгул собак запрещен», а также дорожка из специи красного цвета.

«Выглядит неопрятно, пахнет странно. Сдались нам ваши кусты. Кому это пришло в голову? Самое главное — если собака обожжется, это будет урон, приравненный к порче имущества», — заявил один из собачников журналистам.

В комментариях к публикации часть пользователей посчитала справедливым подобное наказание для животных, чьи хозяева отказываются понимать общепринятые правила, и захотела перенять идею с приправой. Они призвали собачников «поучиться культуре».

«Будут страдать их животные. Загадили все вокруг. Надо и у себя применить то же самое», — убежден один из сторонников способа.

Вторая половина комментаторов обвинила людей в злобе и поинтересовалась, где же тогда ходить собакам, если не по газонам. Пользователи напомнили, что выгуливать собаку даже на поводке запрещено на детских, спортивных площадках, а также на заповедных территориях — газон в этот список не входит.

«Обязательного требования в законодательстве убирать за питомцами нет. Оно не нужно. Нужна социальная реклама, повышение культуры содержания домашних животных, формирование общественного мнения и главное — урны с пакетиками», — заключили они.

Ранее необычный способ занять парковочное место во дворе, придуманный москвичом, вызвал споры в сети.