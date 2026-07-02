Метеоролог Позднякова: жара в Москве отступит к выходным

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные 4 и 5 июля сильная жара в столичном регионе отступит.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что в ночь на пятницу возможны дожди с грозой, а днём 3 июля температура составит +25...+27 °C. В субботу ожидается около +24...+26 °C, в воскресенье — +21...+23 °C, местами возможны кратковременные дожди.

По словам Поздняковой, атмосферное давление под влиянием атлантического циклона будет ниже климатической нормы, а температура выше +30 °C не вернётся в столичный регион до середины июля.

В свою очередь, заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев в комментарии телеканалу «Звезда» также заявил, что аномальная жара в Центральной России сменится дождями к выходным.

«Эпизод виднеется в пятницу, субботу и воскресенье, но эта погода ближе к климатической норме», — сказал эксперт.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в первой половине июля на европейской территории России не ожидается устойчивой жары.