Сергей Собянин рассказал об обновлении жилищного фонда в ТиНАО

В ТиНАО большое внимание уделяется обновлению жилищного фонда. Об этом в среду, 1 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Программа реновации здесь идет согласно установленным планам. Москвичи своевременно переезжают в новые дома.

— Возвели новый жилой комплекс на ул. Чапаева, 4. Он расположен недалеко от станции Щербинка МЦД-2. В пешей доступности — школы, детские сады, медучреждения, магазины, спортклубы. В квартиры с улучшенной отделкой переедут 56 семей из трех домов по улице Мостотреста: №14, №16 и №18, — рассказал глава города.

Также в одноименном поселке Краснопахорского района появился Культурно-досуговый центр «Шишкин Лес». Центр возводили в рамках адресной инвестиционной программы города.

— В пятиэтажном здании появятся: концертный зал на 407 мест с вестибюлем, где расположатся касса и кафе; помещения студий и кружков; спортивный и хореографический залы; библиотека. И что очень важно — здесь разместится Михайлово-Ярцевская детская школа искусств, которая до сих пор работала в помещениях по двум разным адресам, — пояснил мэр.

Сейчас в этой школе обучаются более 300 детей. Из них больше половины являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Теперь образовательный процесс будет сосредоточен в одном здании, говорится в публикации мэра в мессенджере МАКС.

В трехэтажном комплексе площадью свыше восьми тысяч «квадратов» пространство организовано так, чтобы учебные зоны были отделены от залов для культурных мероприятий. После переезда в новое здание площадь детской школы искусств увеличится почти в семь раз, а количество посетителей возрастет почти в пять раз — одновременно в школе смогут находиться более трех тысяч человек.

В новом здании предусмотрено 50 кабинетов, выставочное пространство для художественных работ, библиотека, малый и большой концертные залы с современным световым и звуковым оборудованием, доступ к которым есть и у простых жителей ТиНАО, а не только у учащихся.

Строительство нового здания завершилось к 14-летию присоединения новых территорий к Москве — ТиНАО, добавляет агентство городских новостей «Москва».

Троицкий и Новомосковский округа за последние 14 лет превратились в один из ключевых драйверов развития столицы. По словам главы города, здесь были построены десятки миллионов квадратных метров недвижимости, сформирован современный транспортный каркас с новыми линиями и станциями метро.