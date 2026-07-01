Собянин осмотрел новое здание детской школы искусств в ТиНАО

Пока на одном этаже ребята будут осваивать музыкальные инструменты (от фортепиано до ударных), на другом танцоры смогут разучивать хореографические связки, а на третьем - в абсолютной тишине художники будут делать свои наброски и эскизы. Теперь в этой школе искусств в Филимонковском районе Новой Москвы места точно хватит всем творческим личностям. Площадь нового здания больше восьми тысяч квадратных метров. Здесь 50 учебных кабинетов, выставочное пространство для художественных работ, библиотека, концертные залы с современным световым и аудио оборудованием.

"В этом году мы переехали в новое здание. Оно гораздо больше того здания, где мы были до этого. До этого мы занимали площадь рядом с общеобразовательной школой. Данный метраж, данное помещение нам позволяет реализовать больше программ, обучать больше детей. У нас открылись такие направления на художественном отделении как дизайн. Это очень популярное направление. Мы уже набрали детей, у нас прошли вступительные экзамены", - говорит Александра Грачева, заведующая художественным отделением Московской школы искусств.

Учебные аудитории здесь отделены от помещений, предназначенных для культурно-массовых мероприятий. Благодаря этому можно одновременно проводить и концерты, и выставки, и занятия. В здании также установлены специальные шумопоглощающие панели.

"Полы обработаны специальным шумовиброизоляционным материалом, который поглощает вибрацию и не пропускает шум, что при занятиях музыкой не создает неудобств в других кабинетах просто не слышно", - говорит Нияз Ситдиков, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства Москвы.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую Московскую школу искусств и пообщался с воспитанниками.

"Школа вообще с историей, в 50-е годы была образована. Три раза переезжали. Сначала были в небольшом здании, потом мы арендовали школу. И вот сейчас мы счастливые заехали в это прекрасное здание. Раз в семь, наверное, больше, чем старая школа. Намного больше детей будет заниматься. Видите сколько желающих. Глаза горят. Когда сюда первый раз зашли, у всех прям такое воздыхание было", - говорит Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что Новая Москва сегодня одна из самых быстро растущих и стремительно развивающихся территорий столицы. С каждым годом здесь появляется все больше объектов социальной инфраструктуры. Совсем недавно завершили строительство культурно-досугового центра "Шишкин лес". Его площадь больше шести тысяч квадратных метров. И особое внимание, конечно, уделяется программе реновации. В Щербинке возвели трехсекционный монолитный дом по индивидуальному проекту. В новостройке 140 квартир. Каждая уже готова к заселению - светлые просторные кухни со встроенным гарнитуром, везде качественная отделка, розетки и светильники. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Совсем скоро сюда переедут жить первые семьи.