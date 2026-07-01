Москва формирует сообщество ИТ-специалистов в сфере открытого кода

Москва становится драйвером ИТ-сообщества в сфере развития Open Source (открытого исходного кода) в России и формирует сообщество вокруг собственных опенсорс-продуктов. Об этом рассказали представители Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы на «Дне открытого кода», который прошел 30 июня на площадке делового пространства «МосХаб.Сколково». В мероприятии приняли участие представители IT-компаний, стартапов, вузов, а также молодые специалисты.

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«Открытый код меняет подход к разработке, и Москва уже строит с использованием опенсорс-решений собственную технологическую платформу МосТех. Это единая среда, объединяющая более 50 компонентов: инструменты разработки, операционные системы, офисные решения, ВКС, инфраструктурные сервисы, оборудование и защищённые центры обработки данных. Центральным элементом этой модели является «Мос.Хаб» — облачная платформа для разработчиков, которая объединяет репозитории исходного кода, техническую документацию, трекинг задач, инструменты совместной разработки и профессиональное сообщество. Мы рассматриваем «Мос.Хаб» не просто как технологический инструмент, а как пространство, где формируется профессиональная инженерная среда и развивается культура совместной разработки», - рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Алексей Анисимов в ходе мероприятия.

ДИТ Москвы развивает открытую облачную платформу совместной разработки «Мос.Хаб». Платформа бесплатна, а все ее компоненты размещены в центре обработки данных на территории России. По словам Алексея Анисимова, для столицы было важно не просто развивать собственные инструменты, а формировать вокруг них профессиональное сообщество и создавать среду для технологического взаимодействия. Число пользователей на «Мос.Хаб» уже превысило 28 тыс., платформу посещают специалисты из более 80 российских регионов, а также из Казахстана и Белоруссии. Пользователи разместили на платформе свыше 32 тыс. проектов: от решений для разработки программного обеспечения до приложений для криптозащиты и платежных инструментов.

Кроме того, у отраслевого ИТ-сообщества в конце прошлого года появилась и оффлайн-площадка - деловое пространство «МосХаб.Сколково». Это единая среда для открытого диалога между лидерами российской ИТ-индустрии, бизнесом, обществом, молодыми специалистами и городом. Здесь регулярно проходят значимые для развития отрасли мероприятия - от хакатонов и лекций до отраслевых конференций и премий. По словам Алексея Анисимова, главная цель новой площадки - совместно воплощать инновационные решения, ускорять их внедрение и развивать цифровую экосистему столицы.

«День открытого кода», который впервые провел ДИТ Москвы, объединил представителей технологических компаний, стартапов, профильных вузов и молодых специалистов. Участники мероприятия обсудили роль Open Source в развитии отечественной ИТ-отрасли. Все участники смогли задать спикерам вопросы, а после дискуссии – продолжить обсуждение в формате свободного общения.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».