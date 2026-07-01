В Москве пройдет фестиваль нового русского стиля «Фолково»

В столичном парке Сокольники 11 июля состоится фестиваль нового русского стиля «Фолково».

«Тема нового русского стиля в последнее время будоражит культуру и общество. Появляются новые бренды, ориентированные на возрождение исконных русских мотивов, но уже в новом свете. Зимой наш первый фестиваль «Фолково» произвёл оглушительный успех. В Москве до этого почему-то не было подобного фестиваля, поэтому мы решили восполнить этот пробел», — отметил бренд-директор АНО «Развитие парков» Александр Томкевич.

Мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, пройдёт в рамках проекта «Лето в Москве». Ожидается шоу-программа с участием московского казачьего хора, групп «Стереокоромысло», «Клевер фолк» и других вокальных и танцевальных ансамблей. Коллективы сойдутся в битве хоров и исполнят народные песни в современной обработке.

Одним из центров притяжения станет Шапито Большого Московского цирка, где лучшие номера из репертуара покажут жонглёры, акробаты, воздушные гимнастки и наездники.

Гостям предложат разные интерактивы. На мастер-классах научат народным танцам, пению, актёрскому мастерству в скетчах по мотивам сказок. Любители рукоделия смогут сплести венок, сделать куклу-оберег, а также принять участие в создании арт-объекта — символа фестиваля, единой длинной нити.

Для детей организуют развлечения со спортивным уклоном, в том числе бег в мешках, игру в городки, тир и эстафету. Также организаторы планируют собрать гостей в самый массовый хоровод.

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