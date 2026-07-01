Познавательные мероприятия пройдут в столичных экоцентрах с 2 по 4 июля

В столичных экоцентрах с 2 по 4 июля пройдут мероприятия в рамках Международного дня отказа от пластикового пакета. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«С 2 по 4 июля в экоцентрах департамента природопользования и охраны окружающей среды пройдут познавательные мероприятия в рамках Международного дня отказа от пластикового пакета. Горожане узнают, почему важно бережно относиться к природе», – говорится в сообщении.

Так, 2 июля в 12:00 экоцентр «Лосиный остров. Русский быт» приглашает на тематическое занятие. Участники узнают о том, какой вклад горожане могут внести в сохранение биоразнообразия, отказавшись от использования полиэтиленовых пакетов, и украсят свою оригинальную тканевую сумку. Вход свободный.

Кроме того, 3 июля в 11:00 в экоцентре «Экошкола Кусково» состоится тематическое занятие «В пластиковом мире». Участники узнают, что такое пластик, почему он вредит окружающей среде и как с этим бороться. Запись по телефону: +7 495 370‑07‑50.

В этот же день в 12:00 экоцентр «Терлецкий» приглашает на тематическое занятие «Полиэтиленовое (не) счастье?». Гостям расскажут, что такое экопривычки, почему важно сортировать отходы и чем можно заменить полиэтилен. Вход свободный.

«В 13:00 специалисты экоцентра «Кузьминки» (станция метро «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1) приглашают на лекцию «Пакеты, сдавайтесь!». Участники узнают, как отходы становятся ценным ресурсом, а также как простые привычки помогают дать пластику вторую жизнь. Запись по телефону: +7 495 377‑35‑93», – говорится в сообщении.

Также 4 июля в 12:00 экоцентр «Музей природы» проведет тематическое занятие, приуроченное ко Дню без пакета. Участники узнают, чем можно заменить пластиковый пакет и сделают свою экоупаковку. Запись по телефону: +7 495 753‑12‑68.

Кроме того, в 12:00 в экоцентре «Лесная сказка» состоится тематическое занятие «День без пакетов». Участники узнают, из чего сделаны полиэтиленовые пакеты, какими они бывают, почему долго разлагаются и какую угрозу несут для окружающей среды. Запись по телефону: +7 495 410‑21‑49 или по электронной почте: epts_lesnaya-skazka@eco.mos.ru.

Эколого-просветительские мероприятия, которые проводятся в экоцентрах департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, содействуют реализации национального проекта «Экологическое благополучие».