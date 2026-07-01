Черный паку Петрович из столичного бизнес-центра переехал в «Москвариум»

В новом месте обитания рыбе обеспечен профессиональный уход и созданы условия, соответствующие потребностям крупных тропических видов.

© Mos.ru

Тропическая рыба по кличке Петрович, много лет жившая в небольшом аквариуме столичного бизнес-центра, обрела новый дом. Благодаря неравнодушным горожанам и совместной работе специалистов черный паку теперь содержится в «Москвариуме» на ВДНХ.

В новом месте обитания рыбе обеспечен профессиональный уход и созданы условия, соответствующие потребностям крупных тропических видов. Понаблюдать за новым обитателем «Москвариума» можно в экспозиции аквариума и с помощью онлайн-трансляций на портале mos.ru.

Петрович — черный паку, крупнейшая травоядная рыба семейства пираньевых. Около 10 лет назад он поселился в аквариуме бизнес-центра на Марксистской улице. За это время из декоративной рыбки он вырос в крупную особь, и размеры аквариума перестали соответствовать его потребностям. Посетители и сотрудники отмечали, что Петровичу было тесно и сложно свободно двигаться.

История Петровича получила широкий общественный резонанс после того, как видео с рыбой разошлось в соцсетях и СМИ. Горожане забеспокоились об условиях содержания паку и призвали найти для него более просторное место. На ситуацию отреагировали специалисты «Москвариума», которые предложили принять Петровича и обеспечить ему комфортную среду обитания.

Перед переездом рыбы сотрудники «Москвариума» провели все необходимые подготовительные мероприятия: обеспечили безопасные условия транспортировки и доставили Петровича в центр океанографии и морской биологии. Там его приняли ветеринары и специалисты аквариумной службы.

Сразу после транспортировки Петровича определили в карантинный аквариум для наблюдения за состоянием этой рыбы. Однако адаптация к новым условиям прошла успешно: карантин удалось завершить раньше запланированного срока.

«Состояние черного паку, переехавшего в “Москвариум” из бизнес-центра, отличное. В период карантина не было обнаружено никаких отклонений в его здоровье. Так как паку долгое время содержался без контакта с другими водными обитателями, причин затягивать карантин не было, поэтому мы уже переселили его в большой пресноводный аквариум “Затопленный лес” к другим представителям этого вида», — рассказала Ирина Мейнцер, руководитель биологического департамента центра океанографии и морской биологии «Москвариум».

Сейчас Петрович обитает в экспозиции «Затопленный лес». Это один из самых больших пресноводных аквариумов «Москвариума». Его условия максимально приближены к естественной среде: достаточно места для свободного плавания, богатый подводный мир и, самое главное, компания других паку. После 10 лет одиночного содержания рыба впервые получила возможность находиться с сородичами.

Увидеть Петровича могут не только посетители «Москвариума». Из экспозиции «Затопленный лес» ведется круглосуточная онлайн-трансляция на портале mos.ru, так что за новым обитателем можно наблюдать в прямом эфире.

Эта история — наглядный пример того, как неравнодушие окружающих и профессионализм специалистов могут изменить жизнь к лучшему. Благодаря вниманию общественности, отклику «Москвариума» и слаженной работе его сотрудников Петрович обрел дом, в котором учли все его потребности.