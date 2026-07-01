Москвичей предупредили о второй волне летней жары

В Московском регионе начинается вторая за лето волна сильной жары. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

1-2 июля температура воздуха поднимется до плюс 30-31 градуса. При этом жаркая погода продлится недолго — уже через пару дней станет прохладнее. Ночные температуры в эти два дня составят плюс 15-17 градусов.

Власти города напоминают москвичам об основных правилах безопасности в сильную жару. Перед поездкой необходимо проветрить салон авто и следует выбирать парковочное место для транспорта в тени. Также жителей и гостей столицы призывают не оставлять в машине в такую погоду детей и животных. Пассажиры метро будут предупреждены о мерах безопасности через громкую связь.

Ранее в связи с высокими температурами в городе объявили о введении «оранжевого» уровня погодной опасности.