В Москве отремонтируют Горбатый путепровод в Лефортове

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут ремонтные работы на Горбатом путепроводе, расположенном в Юго-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Как напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. По его словам, все объекты регулярно обследуются, а при необходимости на них проводится капитальный или текущий ремонт.

"Полностью обновим Горбатый путепровод в районе Лефортово, он находится недалеко от Третьего транспортного кольца, над проездом Завода Серп и Молот", – добавил вице-мэр.

В комплексе заверили, что во время проведения соответствующих мероприятий движение транспорта не будет закрываться полностью. Планируются поэтапные перекрытия полос, при которых проезд останется доступным в обоих направлениях.

План включает обновление пролетных строений и опор сооружения, а также замену конструкций мостового полотна, в том числе гидроизоляции и деформационных швов. Далее последует укладка нового асфальта на проезжей части, подходах, тротуарах и обновление железобетонных конструкций путепровода.

В конце специалисты восстановят архитектурные элементы отделки фасадов и установят новое перильное ограждение.

В настоящее время также продолжается возведение автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. Новая эстакада позволит водителям свободно проезжать перекресток без светофоров. Более того, в скором времени там проложат трамвайные пути.

Вместе с тем в рамках проекта предусмотрено строительство прилегающих дорог, бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов и подземного пешеходного перехода с двумя лифтами и лестницами.