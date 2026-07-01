На шоу-макете "Моя Россия" на ВДНХ появились балтийские волны

В Москве на ВДНХ в павильоне №33 произошел очередной этап обновления шоу-макета "Моя Россия" - на нем появились реалистичные балтийские волны и рябь на воде. Для их создания применили новые технологии макетирования.

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Этот макет, напомним, позволяет увидеть страну, а вернее - ее главные достопримечательности, в масштабе 1:87. Макет постоянно обновляется, что происходит прямо на глазах посетителей. При этом он не статичен: на нем двигаются некоторые машины, ходят поезда. Автомобили двигаются за счет электромагнитной индукции - под дорогами проложен питающий кабель, который заряжает машины. Всего таких индукционных авто на макете 319.

И вот теперь гости могут увидеть уникальный водный рельеф в детализированных зонах Калининграда и Кронштадта, а также в суровых акваториях Русского Севера.

"Каждая река, озеро и морская гавань обладают уникальной текстурой, в точности повторяющей природные особенности оригинальных водоемов, - рассказали в пресс-службе ВДНХ. - В рамках расширения экспозиции масштабные изменения также коснулись Мурманска, Мурманской области, полуострова Рыбачий и легендарной Териберки. На месте статичных рельефов появились глубокие, дышащие прохладой озера и бурные арктические заливы".

На макете появились даже представители фауны. В обновленной акватории Баренцева моря у берегов Териберки теперь можно увидеть китов и косаток, сделанных с максимальной точностью. Также макет пополнился новыми достопримечательностями Санкт-Петербурга.

"Мастера-моделисты завершили точные копии Казанского и Исаакиевского соборов - теперь в деталях можно будет рассмотреть их ювелирно сделанные макеты, - отметили на ВДНХ. - Гости смогут также оценить величие Мариинского театра и парадный блеск Екатерининского дворца. Каждое здание создано на основе сотен архивных чертежей и представляет собой точную историческую копию реального памятника архитектуры".

Развитие России в миниатюре на этом не остановится - уже сейчас идет работа над созданием новых зон с горными массивами: Крыма, Кавказа и Урала. Общая площадь макета на данный момент составляет 380 квадратных метров.