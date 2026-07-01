Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

Москва является крупнейшим российским центром разработок в сфере искусственного интеллекта и успешно масштабирует свой опыт. В рамках соглашения с правительством РФ столичная мэрия помогает гармонизировать нормативную базу и внедрять единые цифровые стандарты строительства по всей стране, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

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Главным оператором такой работы стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве. Всего за год центр заключил 29 соглашений с 21 российским регионом о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов.

Например, сервис "Цифровой нормоконтроль" применяется для проверки и выявления возможных ошибок в проектной документации. По сравнению с традиционным контролем это сокращает время проверки примерно в два раза, а также повышает точность выявления ошибок на 80%. По итогам тестирования столичный сервис внедрили уже в 16 субъектах РФ, отметил градоначальник.

Сервис "Квартирография" выступает в роли цифрового инструмента для разработки жилых планировок, адаптированных под индивидуальные запросы клиента. Внедрение данной технологии позволяет повысить эффективность эксплуатации наземных площадей на 45% и улучшить эргономические характеристики помещений на 35%. По итогам тестовых испытаний сервис начал применяться в Самарской и Тульской областях.

Сервис "Мониторинг хода строительства" начали применять в Дагестане, Еврейской автономной области и Липецкой области. ИИ-инструмент помогает анализировать степень готовности объекта с точностью до 90%.

На очереди – внедрение еще нескольких перспективных ИИ-решений, уточнил Собянин. Среди них – сервис автоматической проверки документов для получения разрешения на строительство. Умные алгоритмы проводят комплексный экспресс-анализ проектной документации, выявляя логические несоответствия и сверяя сведения с актуальными требованиями законодательства.

В настоящее время возможности столичного сервиса на практике оцениваются в 10 регионах: Липецкой, Омской, Калужской, Владимирской, Ростовской, Новгородской, Сахалинской, Нижегородской и Амурской областях, а также в Красноярском крае.

Между тем сервис "Гибкое ценообразование" создан для автоматизированного расчета стоимости квадратного метра в конкретном месте. ИИ-алгоритмы анализируют текущую рыночную ситуацию, транспортную доступность, близость соцобъектов и основные параметры самой застройки. За счет анализа больших данных точность расчетов ИИ составляет 90%.

Кроме того, продолжил мэр, Москва готовится передать регионам разработки по цифровому мастер-планированию. Речь идет о так называемых цифровых двойниках конкретных городов и территорий с множеством встроенных аналитических инструментов.

Ориентируясь на московский опыт модернизации городской среды, местные власти смогут перейти к качественно новому уровню проектирования развития своих населенных пунктов и территорий. Принятие градостроительных решений будет опираться на точные и реалистичные расчеты.

В прошлом году в Москве построили 16 миллионов "квадратов" недвижимости, в этом году планируется построить не менее 12 миллионов "квадратов". Такие объемы строительства были бы невозможны без использования современных ИИ-технологий, которые помогают быстрее проектировать и возводить объекты.

Ранее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и Собянин подписали новое соглашение о сотрудничестве в области цифровой трансформации строительной отрасли. Помимо уже предусмотренных направлений партнерства в сфере развития и внедрения ИИ-технологий и технологий информационного моделирования, будет организовано взаимодействие в области цифрового мастер-планирования.