«Мосбилет» рассказал, чем заняться в Московском зоопарке этим летом

В Московском зоопарке можно не только увидеть зверей и птиц, но и присоединиться к мастер-классам по фотографии, лепке и рисованию, а также посетить уроки английского и тренировки по йоге. Подборку самых интересных мероприятий подготовил сервис «Мосбилет».

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В библиотеке Московского зоопарка 3, 10, 17, 24 и 31 июля пройдет серия бесплатных мастер-классов профессиональных фотографов «Летний портрет зоопарка глазами посетителей». К занятиям можно присоединиться бесплатно, потребуется только входной билет в зоопарк.

Участники занятий в центре анималистического искусства «Арт-зебра» знакомятся с окружающим миром и животными через творчество. Юные художники смогут встретиться с обитателями зоопарка (на территории или прямо в студии) и поработать за мольбертом.

В центре анималистического искусства «Арт-зебра» также проходят занятия по лепке. Сначала дети знакомятся с одним из обитателей зоопарка на территории или прямо в студии. Педагог помогает ученикам определить настроение животного, запомнить линии его тела, фактуру. Затем дети лепят из красной глины реалистичную фигурку или стилизованный под зверя декоративный предмет: вазу, шкатулку, чашку, передает сайт мэра Москвы.

В Московском зоопарке родились восемь детенышей дагестанского тура. 24 мая на свет появился самец весом чуть больше трех килограммов, 28 мая родилась самка, а 29 мая появились на свет сразу четверо турят — три самки и один самец. 5 июня родились два самца.