"Лето в Москве" подготовило разнообразную программу мероприятий на 4 и 5 июля

Проект "Лето в Москве" подготовил для жителей столицы разнообразные мероприятия в предстоящие выходные, 4 и 5 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

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Одним из крупнейших событий станет фестиваль "Доброфест" в кинопарке "Москино". Он объединит музыку, кино и активный отдых. Для гостей выступят группы "Алиса", "Пилот", "Слот", Jane Air, F.P.G. и другие. Гости также смогут прогуляться по киноплощадкам, посетить футкорты и побывать на постановочных съемках.

В саду имени Баумана проведут благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". Более 40 организаций представят изделия ручной работы, а все вырученные средства направят подопечным фондов. Также посетителей ждут творческие, спортивные и научные мероприятия. Вход свободный.

4 июля с 18:00 до 19:00 в парке 850-летия Москвы в амфитеатре покажут танцевальный мюзикл "Музыка улиц" с участием профессиональной пары роллеров-гимнастов. Они представят номера повышенной сложности, элементы фигурного катания и динамичный чирлидинг. Вход свободный.

В этот же день в 17:00 на площади Юности состоится шоу "Зачарованные пузыри" с мыльными пузырями. Мероприятие подойдет и для детей, и для взрослых. Вход свободный.

5 июля в 16:00 там же пройдет познавательная игровая программа для детей "Танцы и чудеса в стране фей". Для юных гостей подготовили конкурсы, интерактивные задания и встречи с героями любимых мультфильмов.

В тот же день с 13:00 до 17:00 в интерактивной зоне "Открой свой чай" рядом с арт-павильоном "Коробка конфет" на Новом Арбате организована бренд-зона дегустаций "Открытое чаепитие". Там можно попробовать чай "Москва", варенье и мед, а также пройти опрос и узнать свою "чайную ауру". Вход свободный.

Для посетителей летнего клуба "Москва" на Тверском бульваре 4 и 5 июля с 11:00 до 21:00 магазин Librederm подготовил различные мероприятия – от фотозоны до колеса фортуны. Вход свободный.

Для любителей активного отдыха в выходные пройдут два больших фестиваля – "День московского спорта" и "Ночь московского спорта". Первый проведут 4 июля с 11:00 до 21:00 в спорткомплексе "Лужники". Участников ждут соревнования, тренировки и музыкальные выступления, а также автограф-сессия с вратарем французского клуба "Пари Сен-Жермен" Матвеем Сафоновым. С 14:00 до 20:00 на главной сцене будут выступать известные музыканты.

В этот же день с 19:00 до 22:00 на 12 городских площадках пройдет "Ночь московского спорта" более чем с 20 видами активностей. Например, на Арбате пройдет выступления и мастер-классы по рейк-дансу, рампе и силовому спорту, а в Парке Горького – тренировки воркауту, паркуру и степ-аэробике.

На указанные спортивные фестивали вход свободный, однако на некоторые мероприятия понадобится регистрация. Возрастных ограничений нет, специальный инвентарь не потребуется.

Кроме того, активный отдых запланирован в других районах города. В частности, 4 июля арт-павильон "Летний маркет" на Болотной площади с 09:20 до 10:00 приглашает на спортивную тренировку с олимпийским чемпионом по бобслею Дмитрием Труненковым. С 18:30 до 21:00 там пройдет спортивный вечер с игой военно-прикладных видов спорта "Лига героев".

В тот же день в 10:00 в парке 850-летия Москвы пройдет легкоатлетический кросс "Гонка чемпионов". Москвичи примут участие в серии забегов на дистанцию 600 метров.

Помимо этого, 4 и 5 июля с 12:00 до 21:00 москвичей ждет крокет на Петровском бульваре. Под руководством тренера участники отработают удары разной силы, прохождение ворот и получат советы по правильной траектории.

5 июля в 13:00 на площади Юности состоится зарядка на свежем воздухе "Встреча с летним утром". Инструкторы покажут комплекс упражнений, который поможет проснуться, размяться и привести тело в тонус. Вход на мероприятия свободный.

В выходные проект "Семейные игры" приглашает горожан принять участие в различных мероприятиях, которые пройдут с 16:00 до 20:00. Например, 4 июля в спортивном кластере на Кетчерской улице будет открытый турнир по игре юкигассен. В детском парке "Фили" пройдут мастер-классы и функциональные тренировки по тэг-регби, баскетболу, пионерболу и вышибалам, а также открытый турнир по боул-спорту.

5 июля соревнование по игре юкигассен состоится на стадионе "Авангард", а в парке "Академический" – мастер-классы по тэг-регби, баскетболу, пионерболу, вышибалам и турнир по боул-спорту. Вход на мероприятия свободный, без регистрации.

Экстрим-парк олимпийского комплекса "Лужники" 4 и 5 июля с 11:00 до 21:00 ждет всех желающих для свободного катания. Кроме того, на территории экстрим-парка пройдет квалификация к чемпионату России по самокатному спорту в дисциплине "Парк". Вход на соревнования свободный. На следующий день пройдет сам чемпионат.

Для прохода на территорию необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте экстрим-парка. Родители несовершеннолетних гостей должны заполнить ее лично на площадке.

4 и 5 июля с 11:00 до 20:45 в летнем клубе "Москва" у памятника Клименту Тимирязеву гостей ждут занятия по стритболу. Все желающие смогут принять участие в увлекательных тренировках и играх. У памятника Сергею Есенину в это же время участники отработают техники броска и правильного ведения мяча.

3 июля с 12:00 до 21:00, а также 4 и 5 июля с 11:00 до 21:00 посетители клуба также смогут сыграть в пинг-понг. Участники отработают технику подачи, наката и подрезки. В это же время любители шахмат смогут отработать тактические комбинации и разобрать классические шахматные задачи.

Любители петанка с 11:00 до 21:00 на оборудованных полях освоят технику точных бросков, выбивание чужих шаров и приближение к кошонету. Вход на мероприятия летнего клуба "Москва" свободный.

Для поклонников спокойного отдыха 4 и 5 июля с 14:30 до 15:15 в Доме А. Ф. Лосева пройдут лекции в формате книжного клуба. В субботу гости поговорят о судьбе и идеях Алексея Лосева и о самом доме на Арбате, а в воскресенье обсудят авторов, чьи труды были важны для философа. Вход по регистрации на сайте "Лето в Москве".

В указанные дни с 12:00 до 19:00 организуют работу усадебных гостиных в музее-заповеднике "Царицыно" и усадьбе Воронцово. Гостей ждут произведения Александра Пушкина и Михаила Лермонтова в исполнении актеров. Кроме того, с 12:00 до 19:00 пройдут исторические игры.

В усадьбе Воронцово с 12:30 до 13:10, с 13:20 до 14:00 и с 14:10 до 14:50 и музее-заповеднике "Царицыно" с 12:00 до 12:40, с 12:50 до 13:30 и с 13:40 до 14:20 также проведут мастер-классы. Участники своими руками создадут мозаику "Парковый пейзаж", старинные открытки, арт-планеры и закладки для книг. 4 июля в с 18:30 до 19:30 и 5 июля с 19:00 до 20:00 в кинолектории в усадьбе Воронцово посетители изучат художественные приемы, язык кино и выразительные средства.

На Манежной площади с 10:00 до 21:00 работает фотосалон "Усадьбы Москвы". Кроме этого, на площадке в выходные с 11:00 до 12:00 и с 16:30 до 17:30 пройдет путешествие-квест "Загадочная коллекция" по московским усадьбам.

На этой же площадке с 12:00 до 15:45 пройдут мастер-классы в четыре сеанса. С 14:00 до 15:00 и с 18:30 до 19:30 на Манежной площади зрители увидят театрализованные представления и интерактивные постановки. Вход на мероприятия в усадьбах и на Манежной площади свободный.

Также 4 и 5 июля для москвичей подготовили летние кулинарные студии на фестивальных площадках "Московских сезонов". Они будут работать в сквере у Гольяновского пруда, у станции метро "Некрасовка", в музее-заповеднике "Коломенское", на улицах Профсоюзной, Теплый Стан, Матвеевской и Святоозерской, а также на бульваре Дмитрия Донского и Мичуринском проспекте.

На занятиях участников старше 6 лет научат готовить воздушный омлет и салаты из молодых овощей и фруктов, варить густой кисель и щавелевый суп, а также делать освежающую окрошку.

Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Научные мастер-классы по созданию летних проектов на тему "Мама, папа, я" ждут посетителей научной студии фестивальной площадки "Московских сезонов" на Вешняковской улице. Детей научат собирать подвижных роботов, инженерные конструкции, персональные аксессуары и цифровые семейные образы. Вход свободный.

В арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади 5 июля с 14:00 до 15:00 также пройдет мастер-класс компании Coffre по созданию текстильной броши с элементом росписи по ткани. С 15:00 до 17:00 юных горожан приглашают в арт-павильон на мероприятия компании "Ярко". Вход на мастер-классы "Летнего маркета" свободный.

Кроме того, в Москве на 12 июля запланирован масштабный костюмированный сап-фестиваль. Помимо заплыва, в парке "Серебряный бор" подготовлены лекции, мастер-классы, выступления артистов и бесплатные угощения. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 20:00.