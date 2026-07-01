Асфальт обновят на Загородном шоссе на юге Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтируют асфальтовое покрытие на Загородном шоссе на юге столицы. Об этом в среду, 1 июля, сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков.

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— Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году отремонтируем Загородное шоссе, расположенное в Донском районе, оно соединяет Малую Тульскую и Большую Черемушкинскую улицы, — отметил Бирюков.

В общей сложности предстоит заменить 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому специалисты регулярно проверяют состояние покрытия магистралей, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену.

Работы по ремонту дорожного покрытия проводят преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

Ремонт проходит в несколько этапов: фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта и нанесение дорожной разметки.

Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу, пишет Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

Кроме того, с 18 июля в трех округах Москвы начнут работать новые выделенные полосы для общественного транспорта. По ним будут курсировать семь автобусных маршрутов.