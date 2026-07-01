Температура в июне в Москве оказалась на 1,1 градуса выше нормы

Минувший июнь в Москве был на 1,1 градуса теплее климатической нормы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Синоптик заявил, что в Москве в июне выпало 64 миллиметра осадков, или 83% от нормы за месяц.

В среду и четверг, 1 и 2 июля, из-за жары в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности. В эти дни воздух прогреется до 31 градуса.

В МЧС на фоне жары попросили москвичей надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, горожан призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.