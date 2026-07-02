В Москве пик жары должен прийтись на период до 16:00

Пик ожидаемой в течение дня в Москве сильной жары может прийтись на период до 16:00. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

"Ожидается, что в период до 16:00 столбики термометров в столице могут подняться до плюс 29-31 градуса", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что затем температура должна пойти на спад. По последним данным главной городской метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, воздух в столице прогрелся до плюс 27 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ также сообщали ТАСС, что до 22:00 мск в Москве действует оранжевый уровень опасности из-за жары. Такой уровень предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Кроме того, до вечера пятницы, 3 июля, в столичном регионе действует также желтый уровень опасности, связанный с высокой пожарной опасностью.

Виновником высокой температуры воздуха метеорологи называют гребень тепла, движущийся с запада. Речь идет о том субтропическом гребне, который принес экстремальные температуры в Европу. Однако до Центральной России в целом и Московского региона в частности он дотягивается только краем.

Синоптики напоминают, что понятие "сильная жара" подразумевает период, когда с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы такой критерий равен 30 градусам, для остальных регионов - 35 градусам.