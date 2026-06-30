Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о создании в Москве нового каркаса стационарной медпомощи и о будущем здания Веерного депо, а также анонсировал появление пешеходного перехода над путями МЦД-4 в Очаково-Матвеевском. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Каркас стационарной медпомощи

В Москве продолжается масштабная модернизация системы стационарной медицинской помощи. С 2020 года в городе уже обновили более 80 корпусов больниц, а еще на 15 объектах продолжаются работы. Параллельно в столице благоустраивают территории вокруг медицинских учреждений, создавая комфортные пространства для пациентов, посетителей и сотрудников больниц.

Здание Веерного депо

Новое общественное пространство появится в историческом здании Веерного депо на Комсомольской площади. Ранее закрытая территория станет новой яркой локацией города. Специалисты поставили перед собой задачу переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив при этом аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов.

Реновация в Северном Тушине

В районе Северное Тушино продолжается реализация программы реновации. Здесь уже построили и передали под заселение семь современных жилых комплексов, в которые переедут жители 18 старых домов. В районе также обновляют социальную инфраструктуру: реконструируют поликлиники, модернизируют школы, объекты культуры и спорта.

Пешеходный переход над путями МЦД-4

Надземный пешеходный переход над путями МЦД-4 построят в Очаково-Матвеевском. Он свяжет Рябиновую улицу с Проектируемым проездом № 1980 и будет иметь два лестничных схода и два лифта. Объемно-пространственная композиция представит собой остекленную с двух сторон галерею на несущих опорах Y-образной формы. Работу планируют завершить в 2027 году.