В Москве появились пальмы

Южный вход ВДНХ в столице украсили пять канарских пальм, сообщает агентство «Москва».

Растения появились в рамках работ по восстановлению исторического облика ВДНХ. Три экземпляра финиковой пальмы канарской разместили в Центральном партере, два — возле павильона № 58 (музей славянской письменности «Слово»). Кроме того, пять пальм появились у южного входа на выставку.

Впервые эти растения появились на территории ВДНХ в 1939 году, в год открытия выставки. Кавказские и черноморские пальмы стояли в кадках вдоль Главной аллеи, а некоторые из них были высажены в открытый грунт. Однако они не пережили зиму, и к началу следующего сезона на выставку привезли новые экземпляры. После Великой Отечественной войны экзотические растения вновь появились на территории ВДНХ.

Сообщается, что изначально в рамках возрождения ВДНХ планировали привезти и высадить пальмы из Сочи, где эти растения успешно переносят зимний период. Однако продолжительные московские холода остаются для них опасными.

Прошлой осенью ВДНХ получила в подарок от столицы 10 пальм финика канарского. В зимний период они находились в зале славы центра «Космонавтика и авиация» в павильоне № 34 «Космос». С наступлением теплого сезона пальмы высадили на территории выставки в специальных объемных контейнерах. С приходом холодов эти деревья вновь отправят на зимовку в павильон № 34.

Ранее в Сочи открыли тропический маршрут для туристов, в рамках которого путешественники смогут погулять по теплицам с бананами, манго и другими экзотическими фруктами.