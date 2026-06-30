Столичную молодежь приглашают в клуб технологического предпринимательства

Молодежный парламент Москвы и Технопарк «Сколково» запустят клуб молодежного технологического предпринимательства.

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Участники получат профессиональные компетенции и научатся разрабатывать собственный проект — от идеи до презентации перед инвесторами.

— Занятия будут проходить в формате мастер-классов, стратегических сессий, деловых игр, нетворкинга. Знаниями поделятся эксперты и менторы Технопарка «Сколково», — отметила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

Чтобы стать участником проекта, нужно вступить в Молодежный парламент Москвы, заполнив заявку на его официальном сайте — «Движок».

Молодежный парламент Москвы объединяет 132 районные молодежные палаты. Тысячи молодых людей до 30 лет участвуют в политической, социальной и культурной жизни города, реализуют значимые проекты и выстраивают личную карьерную траекторию.