Собянин: В здании веерного депо откроется новое общественное пространство

Новое общественное пространство появится в историческом здании Веерного депо на Комсомольской площади. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, ранее закрытая территория станет новой яркой локацией города. Специалисты поставили перед собой задачу переоборудовать здание под выставочную площадь, сохранив при этом аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов.

В обновленном здании можно будет проводить камерные тематические экспозиции и крупные отраслевые выставки, а во внутреннем дворе появится площадка для сезонных мероприятий.

На территории площадью более 15 тысяч квадратных метров запланировали комплексное благоустройство территории.

Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством «Депо» и сформирует единое пешеходное пространство.

— Веерное депо станет живым, динамичным пространством, в котором история Москвы украшает настоящее и вдохновляет будущее, — написал Собянин у себя в канале в МАКС.

24 июня мэр рассказал, что в Москве строят более 120 объектов образования одновременно. Так, в районе Раменки на улице Лобачевского построят крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 1,7 тысячи школьников и 350 воспитанников детского сада. Также в районе Царицыно на Севанской улице подходит к завершению строительство детского сада на 250 мест.