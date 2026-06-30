Началось заселение по реновации в новый столичный ЖК на шоссе Фрезер

Шестой по счету жилой комплекс передал город для реализации программы реновации ветхого жилья в Нижегородском районе. В него переедут жители шести старых домов, проживающие на 1‑й Карачаровской и Басовской улицах, а также на шоссе Фрезер.

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Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«К переселению в новый жилой комплекс по программе реновации в Нижегородском районе приступили более 880 жителей шести старых пятиэтажек. Дом 17 на шоссе Фрезер стал шестой новостройкой в районе, переданной участникам программы. Сейчас число зданий, жители которых уже переехали или продолжают переезжать по программе реновации, достигло 36, при этом 30 из них уже полностью расселены. Это составляет более трети от общего количества домов, включенных в действующую программу реновации в Нижегородском районе. Всего новые квартиры здесь получат почти 14,6 тысячи москвичей из 92 зданий», — добавил Ефимов.

На первом этаже новостройки открыт Центр информирования, в котором будущим новоселам помогают сотрудники Департамента городского имущества.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, первыми осмотр новых квартир начали жители дома 8 на Басовской улице. Позже к ним присоединятся жители домов 4 и 6, по той же улице, домов 11 и 13 на шоссе Фрезер, а также дома 17 на 1‑й Карачаровской улице. В помощь новоселам работает суперсервис «Переезд по программе реновации», здесь также доступна общая инструкция по переселению.

Район отличается хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Рядом находятся бытовые сервисы, магазины, детские сады и школы, а также пересадочный узел «Нижегородская» и автобусные остановки.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительного комплекса, из 413 квартир семь приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, а дом спроектирован по принципу безбарьерной среды.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин указал на то, что программа реновации помогает в формировании гармоничной безбарьерной среды. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».