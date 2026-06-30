Пирсы для рыбалки появятся на набережной Ивановского пруда в Москве

Москва в последние годы выделяет лучшие участки вблизи рек, озер, прудов для строительства важных и уникальных объектов. Архитекторы, дизайнеры стремятся, в свою очередь, органично вписать здания в ландшафт, обогатить городскую среду, сохранить существующие зеленые насаждения.

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В рамках этого тренда осенью 2026 года начнутся работы по благоустройству набережной Ивановского пруда в районе Коммунарка на юго-западе Москвы.

Территорию у пруда разделят на несколько функциональных уровней, связанных между собой лестницами и пандусами для комфортного передвижения.

Верхний уровень набережной дополнит прогулочный променад, интегрированный в природный ландшафт. Нижняя часть станет более камерным пространством у воды. На территории установят крылатые качели, а вдоль всей набережной пройдет прогулочная тропа.

Центром активной части станет МультиХаб «Камыши», в составе которого предусмотрены игровые площадки, универсальное поле для командных видов спорта, тренажеры, зоны отдыха и площадка для мероприятий.

На набережной появятся павильон в форме кувшинки со столиками и качелями, сад камней, пляжная зона, пирсы для отдыха и рыбалки, «птичий сад» с домиками для птиц и подпорной стеной с лианами, огороженная площадка для выгула и тренировок собак.

В природное окружение будут аккуратно вписаны здания жилой проект «Бунинская набережная». Компания ПИК выполнит фасады домов из фактурного кирпича и бетонной плитки под кирпич со стеклянными вставками, а пластика фасадов и цветовые решения будут перекликаться с рельефом береговой линии.

На первых этажах предусмотрены сквозные входные группы, лобби, лифтовые холлы и коммерческие помещения для сервисов повседневного спроса.