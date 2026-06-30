Власти Москвы подсчитали, сколько браков сыграли в «красивую дату» 26 июня

Свадебный рекорд поставили москвичи в красивую дату 26.06.2026. Столичные загсы зарегистрировали около 1,5 тысячи браков.

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Как сообщили «МК» в мэрии Москвы, 26 июня вошло в тройку самых популярных дат по количеству созданных семей за последнее полвека. Церемонии прошли на 30 площадках города: от классических дворцов бракосочетаний до выездных локаций. Наибольшее количество свадеб прошло во Дворце бракосочетания Южное Бутово – 88 семей было создано в его стенах в этот день.

А за всю историю максимальное количество браков за один день в Москве было зарегистрировано 7 июля 2007 года — этот день выбрали 1,7 тысячи пар. Также в тройку самых востребованных дат за полвека входит 8 августа 2008 года — в эту дату семьи создали свыше 1,6 тысячи молодоженов.