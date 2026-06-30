Московские колледжи отмечают рост популярности промышленных специальностей

Более семи тысяч бюджетных мест по промышленным специальностям создано в 18 московских колледжах в этом году. Студенты смогут освоить 45 востребованных профессий и специальностей в ключевых секторах экономики, таких как машиностроение, авиастроение, энергетика, химическая промышленность и радиоэлектроника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

В столичных колледжах полностью обновили систему подготовки кадров для промышленной отрасли. Все образовательные программы переработаны с участием партнеров-работодателей под реальные запросы предприятий. Более 70 процентов времени обучения занимает практика в мастерских и лабораториях образовательных учреждений, а также на площадках работодателей. К выпуску студенты получают основную квалификацию, а также до трех дополнительных рабочих профессий, что повышает их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

Среди партнеров — работодателей промышленных колледжей более 800 предприятий города. Это, например, филиал АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — компания «ОДК-Салют» (входит в государственную корпорацию «Ростех»), АО «Московский конструкторско-производственный комплекс “Универсал” имени А.И. Привалова», АО «Московский машиностроительный завод “Авангард”», а также научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, АО «Фазотрон-ВМЗ» и «Аэроприбор-Восход» (входят в концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех»).

В рамках новых программ студенты могут получить дополнительно к основной квалификации от трех до пяти рабочих профессий. Например, на специальности по изучению аддитивных технологий будущие техники-технологи также приобретают навыки чертежника-конструктора, оператора аддитивного оборудования и обработчика изделий из пластмассы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря активному участию работодателей в образовательном процессе выпускники столичных колледжей с высокой долей вероятности — более 95 процентов — успешно трудоустраиваются сразу после завершения обучения. Об этом рассказал директор Московского автомобильно-дорожного колледжа имени Николаева Роман Фомин.